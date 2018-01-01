Исторический боевик Король Данило похвалили за красивых обнаженных мужчин

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Фильм Король Данило снял режиссер Тарас Химич /facebook.com

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Историческую ленту "Король Данило", которая вышла в прокат на прошлой неделе, обсуждают пользователи Сети.

Зрители отмечают, что фильм о галицком князе Даниле, который в 13 веке стал первым королем Руси, отличается красивой картинкой, однако работа сценариста и звук - слабые.

/Скриншот

Позитивно зрители отметили костюмы и декорации фильма. Из персонажей хвалят в основном мужчин.

/Скриншот с Facebook

Некоторые зрители отметили сцены с полуобнаженными героями – и подчеркнули, что наконец в украинском кино появились свои красавцы.

/скриншот с Facebook

Бюджет картины – 4 млн. грн. Деньги на фильм собирали с помощью краудфандинга.

Ранее мы сообщали, что украинское Скажене весилля собрало рекордную сумму в прокате.