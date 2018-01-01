"Хотел поиздеваться над Астафьевой": Андре Тан рассказал о съемках в новой комедии

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Даша Астафьева снялась в комедии "Продюсер" /instagram.com/producermovie

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Модельер Андре Тан сыграл в украинской комедии "Продюсер", которая выходит на экраны 14 февраля 2019-го.

Роль Андре Тана – это он сам. По сюжету, модельер "одевает" звезд, а также периодически издевается над теми, кто не хочет соответствовать фешн-требованиям. Так под руку Андре Тану попадает украинская секс-символ Даша Астафьева. Причем, в интервью интернет-рессурсам модельер сказал, что возможность поиздеваться над Астафьевой – это чуть ли не одна из главных причин его участия в фильме.

Андре Тан сыграл вредного модельера /instagram.com/producermovie

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Сюжет картины строится вокруг молодого расточительного кинопродюсера – его играет Алексей Дурнев. Спустив деньги на шумные вечеринки и дорогие развлечения – он ищет средства на съемки, которые стартуют вот буквально завтра. Но поиску денег и доставке их на площадку как будто пытается помешать сама судьба.

Главную роль в картине исполнил Алексей Дурнев /instagram.com/producermovie

В картине задействованы многочисленные звезды шоу-биза, также сыграл старожил украинской сцены Павел Зибров.

Ранее мы сообщали, что Дзидзьо выложил клип к саундреку своего нового фильма.