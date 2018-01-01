Звезда Списка Шиндлера сыграл угрюмого мстителя: Вышел трейлер

В Сеть выложили трейлер картины Холодная месть с Лиамом Нисоном в главной роли.

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Лиам Нисон сыграл водителя снегоуборочной машины, отомстившего за сына /Скриншот с YouTube

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На Youtube появился трейлер американского боевика "Холодная месть" (Cold Pursuit). Фильм режиссера Ханса Петтера Моланда - ремейк на его же комедийный боевик "В порядке исчезновения" (2014), снятый в Норвегии.

По сюжету, угрюмый водитель снегоуборочной машины Нильс узнает, что его сын погиб от передозировки наркотиков. Не поверив официальной версии, он начинает расследовать трагедию сам. Внезапно Нильс становится одним из самых опасных людей города.

Главную роль в картине сыграл звездный Лиам Нисон, наиболее известный по фильму, принесшему ему Оскар - "Список Шиндлера".

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала о маньяке "Парфюмер".