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Вышел трейлер сериала "Парфюмер" о маньяке, убивающем ради запаха

В Сеть выложили трейлер шестисерийного фильма о маньяке-парфюмере по роману Патрика Зюскинда.
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В новом мини-сериале Парфюмер покажут Германию наших дней
В новом мини-сериале Парфюмер покажут Германию наших дней
/Скриншот с Youtube

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В Сеть выложили трейлер картины "Парфюмер: История одного убийцы" по нашумевшему роману Патрика Зюскинда. Экранизирует историю Netflix. Фильм будет состоять из шести серий.

Действие картины происходит в Германии наших дней. После смерти молодого мужчины, полицейские допрашивают пятерых его друзей. В процессе выясняется, что у их компании, которая сформировалась еще в интернате, были довольно странные увлечения. Также оказывается, что погибший был серийным убийцей, который искал жертв с определенным запахом и пытался сохранить их аромат. Главные роли сыграли немецкие актеры.

Сериал запускают 21 декабря.

Ранее мы писали, что вышел трейлер эротической мелодрамы "После".

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Источник: Afisha.bigmir.net
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