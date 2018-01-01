"После первого раза жизнь не станет прежней": Вышел трейлер эротической мелодрамы После

Поделись







Некоторые сцены мелодрамы После сравнили с 50 оттенками серого. /Скриншот с YouTube

Читай также: Картину о супергерое выдвинули на "Оскар"

Появился первый трейлер эротической мелодрамы "После", которая выйдет в прокат весной 2019-го. Картина снята по мотивам романа-бестселлера американки Анны Тодд.

Тесса - послушная дочка и любимица преподавателей - начинает свой первый семестр в колледже. Амбициозная и романтичная девушка резко пересматривает взгляды на жизнь, когда встречает загадочного Хардина Скотта. Притягательный и задумчивый молодой человек задает ей неудобные вопросы: что она знает о себе и о том, чего хочет от жизни.

Читай также: Скарлетт Йоханссон 34: ТОП-5 лучших фильмов с ее участием

Задолго до выхода трейлера пользователи Сети окрестили фильм "50 оттенков серого" для подростков. Подметили, что некоторые сцены, прописанные Тодд, напоминают события в трилогии о Кристиане Грее и Анастейше Стилл. Также фанаты отметили, что слоган "После" также попахивает 50-отенночностью: "После твоего первого раза жизнь никогда не станет прежней".

В главных ролях выступили австралийская актриса Джозефин Лэнгфорд и англичанин Хиро Файнс-Тииффин, сыгравший маленького Тома Реддла в "Гарри Поттер и Принц-полукровка".

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Море соблазна".