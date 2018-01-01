Американская кинокомпания снимет сериал о Великом Гэтсби

Одна из американских кинокомпания заявила о намерении снять сериал-приквел фильма о Великом Гэтсби с Ди Каприо.

Поделись







События в сериале о Великом Гетсби будут происходить в США начала ХХ века /depositphotos.com

Американская кинокомпания Stampede снимет сериал, события в котором происходят до фильма "Великий Гэтсби", снятого по книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в 2012-м.

Об этом сообщает Deadline. Сериал снимут для YouTube Premium.

Читай также: ТОП-5 знаменитостей, которые обвинялись в убийстве

По информации источника, сюжет будет строится на теории, что загадочный богач из романа Фицджеральда Джей Гэтсби – относился к смешанной рассе. В сериале его будут называть Гэтс и через него раскроют предрассудки и особенности США начала 20 века.

Полнометражная картина "Великий Гэтсби" (2012) с Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр в главных ролях получила Оскар за лучшие декорации и костюмы. В картине сыграли 70 актеров, не считая массовых сцен.

Ранее мы сообщали, что в Америке назвали худший диснеевский мультфильм.