Блондинка Энн Хэтэуэй соблазняет Мэтью Макконахи: Вышел яркий трейлер

Появился новый яркий трейлер картины "Море соблазна", которая выйдет в прокат в начале января 2019-го.

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Энн Хэтэуэй для роли в Море соблазна перекрасилась в блондинку /Скриншот с Youtube

Появился трейлер психологического триллера "Море соблазна". Главный герой истории – Бейкер Дилл берет от жизни все и заигрывает с опасностью. Его любимая стихия – вода. Некогда он поселился на Карибах, и единственным близким "существом" Дилла стал его корабль.

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По поводу личного: любимая женщина когда-то променяла его на "мешок с деньгами", поэтому Бейкер старается не вспоминать о прошлом. Но прошлое настигает его само. Та самая роковая женщина появляется в его пристанище, чтобы просить о помощи и защите.

Главные роли исполнили звезды Голливуда Мэтью Макконахи и Энн Хэтэуэй, которая для новой роли стала блондинкой. В прокат картина выходит в январе будущего года.

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