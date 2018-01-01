Блондинка Энн Хэтэуэй соблазняет Мэтью Макконахи: Вышел яркий трейлер
Появился новый яркий трейлер картины "Море соблазна", которая выйдет в прокат в начале января 2019-го.
Энн Хэтэуэй для роли в Море соблазна перекрасилась в блондинку/Скриншот с Youtube
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По поводу личного: любимая женщина когда-то променяла его на "мешок с деньгами", поэтому Бейкер старается не вспоминать о прошлом. Но прошлое настигает его само. Та самая роковая женщина появляется в его пристанище, чтобы просить о помощи и защите.
Главные роли исполнили звезды Голливуда Мэтью Макконахи и Энн Хэтэуэй, которая для новой роли стала блондинкой. В прокат картина выходит в январе будущего года.
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