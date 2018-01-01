Студия Animagrad выпустила мультфильм о Голодоморе

Мультипликационная студия Animagrad, которая известна своей работой Украденная принцесса, выпустила мультфильм о Голоде в Украине в 1932-1933 годах.

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Студия Animagrad одна из самых известных в Восточной Европе /Скриншот с YouTube

Украинские мультипликаторы создали картину "Голодный дух" к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Четырехминутный мультфильм выложили в YouTube.

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Историю рассказывает героиня, которая в детстве стала жертвой Голодомора 1932-33 годов. Девочке казалось, что ее преследует призрак, которого она назвала Голодным Духом.

Художница-постановщица ленты Алина Харченко рассказала, что основной идеей было дать зрителю почувствовать, что некогда пришлось вытерпеть нашим соотечественникам – и ни в коем случае не допускать издевательств над собой снова.

Ранее студия Animagrad выпустила фэнтези-мультфильм Украденная принцесса. За первые выходные он собрал в прокате 21 млн грн.

Ранее мы писали, что украинское кино повезли в Прагу.