На международной платформе кинокритиков появились нелестные отзывы на новый фильм о Робине Гуде.

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Робин Гуда в новом американском фильме сыграл британец Тэрон Эджертон /Скриншот с YouTube

Кинокритики поставили низкие оценки новому фильму о приключениях благородного разбойника Робина Гуда, который скоро выходит в мировой прокат. На специализированном сайте о кино Rotten Tomatoes ему присудили рейтинг 14 %.

В отзывах американские, британские и японские критики написали, что картина скучная и сюжет попахивает абсурдом.

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"Какой смысл создавать трюки и вкладывать большие средства в пустой шум. "Робин Гуд" балансирует между архи скукой и абсурдом – да еще так умело, что обеспечивает оба сразу", – написал David Ehrlich из indieWire.

Рейтинг фильма "Робин Гуд: Начало" на международном сайте кинокритиков Rotten Tomatoes /Скриншот

"Перезагрузки и римейки предназначены для ознакомления новой аудитории с классической сказкой со свежими идеями и сюжетными линиями, которые делают историю актуальной для современной аудитории. "Робин Гуд" даже не пытается", - написала Yolanda Machado из TheWrap.

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"Один из героев призывает нас забыть все предыдущие знания Робин Гуда: "Это не история снов", - говорит он. Но, к концу, я практически спала", - написала Dana Barbuto из The Patriot Ledger.

"К сожалению, герой создает хорошую цель только для стрельбы несколькими стрелами в свою собственную ногу", - Liam Maguren из Flicks.co.nz

"Еще одна попытка привести историю Робин Гуда с его стрелами к большому экрану, эта конкретная работа не попала в яблочко", - написал Kit Bowen из We Live Entertainment.

Фильм "Робин Гуд: Начало" выходит в прокат 29 ноября.

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