За что кинокритики обругали новый "Робин Гуд"
В отзывах американские, британские и японские критики написали, что картина скучная и сюжет попахивает абсурдом.
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"Какой смысл создавать трюки и вкладывать большие средства в пустой шум. "Робин Гуд" балансирует между архи скукой и абсурдом – да еще так умело, что обеспечивает оба сразу", – написал David Ehrlich из indieWire.
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"Один из героев призывает нас забыть все предыдущие знания Робин Гуда: "Это не история снов", - говорит он. Но, к концу, я практически спала", - написала Dana Barbuto из The Patriot Ledger.
"К сожалению, герой создает хорошую цель только для стрельбы несколькими стрелами в свою собственную ногу", - Liam Maguren из Flicks.co.nz
"Еще одна попытка привести историю Робин Гуда с его стрелами к большому экрану, эта конкретная работа не попала в яблочко", - написал Kit Bowen из We Live Entertainment.
Фильм "Робин Гуд: Начало" выходит в прокат 29 ноября.
Ранее мы писали, что вышел трейлер новой версии Дэдпула.