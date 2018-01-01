Психоделический Шрек: Вышел трейлер треш-ремейка знаменитого мультфильма

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Трейлер мультфильма Шрек: Пересказ /Скриншот с YouTube

Совсем недавно стало известно о том, что анимационную ленту Шрек собираются перезапустить, однако 200 различных авторов из разных стран уже создали собственный проект, который носит название Шрек: Пересказ.

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Необычный мультфильм является экспериментом, в котором каждый из мультипликаторов взял определенную сцену из оригинала и переделал ее в своем фирменном стиле. Некоторые фрагменты выполнены в виде детстких рисунков, а некоторые больше похожи на психоделические треш, однако, сливаясь воедино, все это выглядит довольно обещающе и отчасти напоминает анимационные проекты на канале Adult Swim.

На официальном YouTube-канале ленты состоялась премьера первого трейлера, а сам мультфильм Шрек: Пересказ выйдет 29 ноября.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер мультфильма с Хью Джекманом и Зои Салданой