Терминатор и новый Джокер: выложили фото со съемок культовых картин

В Сети появились фото со съемок самых ожидаемых картин, которые должны выйти в 2019-м и 2020-м.

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Джокера в новой картине играет Хоакин Феникс /facebook.com/pg/geek.journal.ua

В Сеть выложили первые фото со съемок "Ґодзилла против Конга" кинокомпании Warner Bros. Pictures. Его премьера запланирована на май 2020-го. На фото – шведский актер Александр Скарсгорд и мексиканка Эйса Гонсалес. До этого сыграла в картине "Алита: Боевой ангел", которая выходит в прокат в феврале 2019-го.

Фото со съемок "Годзилла против Конга" /facebook.com/geek.journal.ua

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В Голливуде продолжают снимать фэнтези-боевик "Джокер". Картина – спин-оф о главном злодее комиксов. Обещали, что картина не будет связана с предыдущими вселенными DC, она покажет становление Джокера. В главной роли – Хоакин Феникс. В прокат фильм выйдет в 2019-м.

Фото со съемок фильма "Джокер" /facebook.com/pg/geek.journal.ua

26-летняя американка Хлоя Беннет снялась в роли агента Дейзи Джонсон на промо-фото к шестому сезону сериала "Агенты Щ.И.Т.". Играет агента Джонсон с 2013-го. В сериал супергероиня Джонсон перекочевала из комиксов Marvel. Для комиксов ее внешний вид художники создавали на основе внешности актрисы Анджелины Джоли в фильме "Хакеры" Премьера нового сезона сер а "Щ.И.Т." состоится следующим летом.

Промо-фотосессия шестого сезона сериала "Щ.И.Т"

Тайлер Хеклин и Битси Таллок в пятом кроссовере от CW "Иные миры". Сыграли Супермена и журналистку Лоис Лейн. В кроссовере впервые появится персонаж Бэтвумен. Первая часть кроссовера выйдет 9 декабря 2018-го в рамках телесериала "Флэш", вторая - на день позже в рамках "Стрела", а третья - 11 декабря как один из эпизодов "Супергерл".

Кроссовер "Иные миры" /facebook.com/pg/geek.journal.ua

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И наконец фото со съемок долгожданной шестой картины о будущем в стиле кибер-панк "Терминатор: Перезагрузка". В новом фильме Линда Гамильтон снова играет воинственную Сару Коннор. Фильм обещают в 2019-м.

Шестой фильм о Терминаторе /facebook.com/geek.journal.ua

Ранее мы писали, что сериал "Агенты Щ.И.Т" стал самым популярным из продукции Marvel.