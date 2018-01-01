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Аквамен снялся для мужского журнала

Американский актер Джейсон Момоа снялся для журнала о природе и здоровом образе жизни.
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Американский актер Джейсон Момоа стал лицом декабрьского Men's Journal
Американский актер Джейсон Момоа стал лицом декабрьского Men's Journal
/facebook.com/geek.journal.ua

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Американский актер Джейсон Момоа, который сыграл в "Игре престолов" и снялся в главной роли картины "Аквамен", попал на обложку мужского журнала. В декабрьском номере ежемесячника об активном и здоровом образе жизни Men's Journal будет интервью с Момоа, а также его фотографии. Образы посвящены тематике журнала – на фото актер запечатлен с мотоциклом, на скалодроме, за стрельбой из лука, и даже в теплице.

Ранее мы писали, что премьера супергеройского боевика "Аквамен" запланирована на 14 декабря 2018-го.

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Источник: afisha.bigmir.net
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