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Чем мультфильм Маша и медведь не угодил англичанам

Российский детский мультсериал "Маша и медведь" в Британии назвали путинской пропагандой.
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Сериал Маша и медведь хотят запретить в Украине
Сериал Маша и медведь хотят запретить в Украине
/.flickr.com
Детский сериал "Маша и медведь" британские эксперты назвали частью пропаганды Путина. Об этом написала Times. Материал "Детское шоу – пропаганда для Путина" появился 17 ноября. В нем автор цитирует известных политтехнологов и преподавателей университетов.

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Эксперты подчеркнули, что героиня мультсериала, который смотрят британские дети, ведет себя крайне агрессивно, бывает дерзкой и злющей - по-путински. Примером привели серию "Граница на замке", где Маша в роли пограничника и в полной его амуниции охраняет огород от атаки зайца. 

Эта серия детского мульта поддается критике не впервые. Ранее агрессивность российской героини обсуждали в странах Балтии.

Также весной 2017-го финская Helsingin Sanomat опубликовала цитату профессора университета в Таллине. Он обвинил российский мультсериал в пропаганде военной агрессии, также назвал его частью гибридной войны. Также профессор подчеркнул, что навязывание детям позитивного образа РФ через мультяшных героев - опасно для национальной безопасности.

На сегодня англоязычный канал мультфильма на YouTube собрал более 4 млн подписчиков. 

Ранее мы писали, что у японского коллекционера нашли ранний мультфильм Уолта Диснея.

 

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Источник: afisha.bigmir.net
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