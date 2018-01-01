Чем мультфильм Маша и медведь не угодил англичанам
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Эксперты подчеркнули, что героиня мультсериала, который смотрят британские дети, ведет себя крайне агрессивно, бывает дерзкой и злющей - по-путински. Примером привели серию "Граница на замке", где Маша в роли пограничника и в полной его амуниции охраняет огород от атаки зайца.
Эта серия детского мульта поддается критике не впервые. Ранее агрессивность российской героини обсуждали в странах Балтии.
Также весной 2017-го финская Helsingin Sanomat опубликовала цитату профессора университета в Таллине. Он обвинил российский мультсериал в пропаганде военной агрессии, также назвал его частью гибридной войны. Также профессор подчеркнул, что навязывание детям позитивного образа РФ через мультяшных героев - опасно для национальной безопасности.
На сегодня англоязычный канал мультфильма на YouTube собрал более 4 млн подписчиков.
Ранее мы писали, что у японского коллекционера нашли ранний мультфильм Уолта Диснея.