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Назвали сериалы, концовки которых разочаровали зрителей /depositphotos.com

В Сеть выложили рейтинг сериалов с самыми неудачными концовками, которые разочаровали публику. Его опубликовали кинокритики портала USA Today. Список ТОП-5 составили по отзывам телезрителей.

Далее в тексте будут небольшие спойлеры.

Как я встретил вашу маму

Зрители, которые 9 сезонов следили за развитием событий ретроспективной истории "Как я встретил вашу маму", искренне возмутились неожиданной концовкой сериала. Хотя по сути – это начало истории, так как рассказ ведется от имени главного героя из далекого 2030-го. Он вещает для своих детей о бурных гулянках с друзьями и удачно поддерживает интригу – как же он встретил их маму. Так вот, в конце публику возмутило то, что мамой адресатов истории оказалась совсем не Робин, с которой все 9 сезонов Тед поддерживал красивые романтические отношения. А еще большим потрясением для зрителей стал брак Робин с другом Теда. Но тема, как говорится, так или иначе раскрыта.

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Потерянные

Австралийский сериал "Потерянные", который выходил на протяжении шести лет, и пользовался огромной популярностью зрителей, также удивил на финише. Главные герои сериала, подростки, которые то попадали в параллельную вселенную, то возвращались обратно – уже со сверхспособностями – все-таки не выдержали последнего испытания. Зрителей буквально вывел из себя факт, что в конце сериала герои попали в чистилище.

Декстер



Сериал о криминалисте-маньяке, который убивает самых опасных преступников, также, по мнению зрителей, в конце подкачал. Когда о "хобби" Декстера узнают коллеги, герой имитирует свою смерть и становится лесорубом. А перед этим он "помогает" лежачей сестре уйти из жизни, после чего похищает ее тело, чтобы предать океану. Также непонятной остается сюжетная линия с сыном Декстера, которого он оставляет один на один с серийной убийцей. Зрители были по истине возмущены финалом, даже создавали в Сети группы ненавистников завершения "Декстера".

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Сайнфелд

Юмористический ситком выходил в Америке в конце 1980-х. Журнал TV Guide ставил его на первое место в рейтинге ТОП-50 лучших шоу всех времен. Главные герои, они же ведущие, Джерри Сайнфелд и Ларри Дэвид. Все остальные герои сериала частично списаны с их друзей и знакомых. Второстепенные герои были пародией на известных людей того времени - бизнесменов, миллирдеров. А в ТОП зрительской нелюбви сериал попал из-за того, что в конце все герои оказались в тюрьме.

Зачарованные, или Все женщины ведьмы

Сериал мастерски подпитывал зрительскую любовь целых 8 сезонов. Очаровательные колдуньи, которые борются со злом и параллельно устраивают свою личную жизнь, по-настоящему полюбились публике. Поэтому зрители были удивлены и крайне недовольны, когда в последних эпизодах, после физической смерти, сестры переродились с другой внешностью и именами. Вместо Фиби, Пайпер и Пейдж они становятся Джули, Дженни и Джо.

Ранее сообщалось, почему Warner Bros не хочет доснимать сериал Альф.