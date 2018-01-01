Американцы назвали ТОП-10 лучших сериалов 2018 года

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Стало известно, какие сериалы попали в топ-10 /depositphotos.com

Американские кинокритики назвали ТОП-10 сериалов этого года. Рейтинг появился в журнале Time.

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В десятку попали история о богатом наркомане "Патрик Мелроуз", новый сезон комедии "В лучшем мире" и японское реалити "Дом с террасой: Открывая новые двери". Также кинокритики отметили второй сезон драмы о маникюршах, сотрудничающих с мафией "Когти", драму "Моя гениальная подруга" и психологический триллер "Возвращение домой". Последнее место у сериала о Нью-Йорке 1980-х "Поза".

В тройку лидеров попали:

"Убивая Еву" о гламурной наемнице, которая стала объектом охоты несколько унылой и недооцененной сотрудницы британской разведки по имени Ева.



"Острые предметы" о журналистке, которая, переживает творческий кризис. Она возвращается в родной городок, чтобы написать о нашумевшем убийстве девушки. Знакомая атмосфера навевает ей детские воспоминания о проблемах с матерью. Теперь героиня пытается раскрыть убийство - и параллельно избавится от детских комплексов.



Второй сезон комедийно-драматического сериала "Атланта" - истории жизни неудачника Эрна, которая проходит в Атланте, штате Джорджия. Критики назвали сериал наименее предсказуемым шоу на телевидении.

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