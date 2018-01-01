Актеру Адаму Драйверу исполнилось 35 лет

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Адам Драйвер /Flickr

Популярный актер, который является одной из новых звезд Голливуда, Адам Драйвер сегодня отметил свое 35-летие.

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Только в 2009 году будущая знаменитость получил бакалавра изящных искусств и стал играть в театре на Бродвее, участвуя в различных постановках. После этого он начал сниматься на телевидении, а затем дебютировал в кино. Первым появлением на большом экране было в ленте Дж. Эдгар, где рассказывалось о человеке, создавшем ФБР. Там его роль была совсем небольшой, как и в последующих фильмах, однако уже в 2014 году получил одну из главных ролей в мелодраме Дальше живите сами. В том же году получил приз как лучший актер на Венецианском кинофестивале за драму Голодные сердца.

Драйвер в роли Кайло Рена /Flickr

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Широкая известность к Драйверу пришла после того, как он снялся в блокбастере Звездные Войны: Пробуждение силы в роли Кайло Рена. Уже после этого актер стал играть ведущие роли у таких знаменитых режиссеров, как Мартин Скорсезе (Молчание), Джим Джармуш (Паттерсон) и Терри Гиллиам (Человек, который убил Дон Кихота). Адам активно продолжает свою карьеру и сейчас занят в нескольких проектах, включая девятый эпизод Звездных Войн, а также новую картину Джармуша.

Ранее сообщалось о том, что звезда Дэдпула снимется в Звездных Войнах