Боевик Джек Ричер с Томом Крузом отправится на телеэкраны

Поделись







Джека Ричера перезапустят /Flickr

Популярный шпионский боевик Джек Ричер, в котором Том Круз исполнил роль главного героя, не будет продолжен до третьей части, но станет многосерийным проектом. Об этом в одном из интервью рассказал автор романов, на которых основаны ленты, Ли Чайлд.

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов про шпионов

Создатель популярного персонажа сослался на мнение фанатов о том, что Круз не совсем подходит по канону проекта, ведь его рост 170 см, а Ричер в книге 195-сантиметровый мужчина с голубыми глазами. И хоть писатель похвалил актерскую игру Тома, а также отметил, что сотрудничать с ним было сплошным удовольствием, он признался, что его героя должен играть другой. Поэтому франшиза будет полностью перезапущена и отправлена на ТВ.

Напомним, что первый фильм о Джеке Ричере увидел свет в 2012 году и имел довольно смешанные отзывы, хотя обычные зрители приняли его довольно тепло (в отличии от фанатов серии). Продолжение вышло в 2016 и носило подназвание Никогда Не Возращайся, однако фильм не смог повторить успех оригинала.

Даты и детали производства сериала пока не сообщались.

Ранее сообщалось о том, что Ночь живых мертвецов вернется на экраны