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Украинское кино повезли в Прагу

В Праге начался фестиваль Дни украинского кино.
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Фильм Сергея Лозницы
Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" состоит из разных историй жителей Восточной Украины
/facebook.com/zveruband
Вчера, 14 ноября, в Праге открыли "Неделю украинского кино". Три пражских кинотеатра до 20 ноября будут показывать украинские фильмы с чешскими субтитрами.
Первым показали фильм Романа Бондарчука "Вулкан". Лента рассказывает о переводчике ОБСЕ Лукасе. Герой случайно попадает в маленький городок на юге Украины, и буквально влюбляется в его жителей.

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Кроме "тяжелых" фильмов "Брамы" Владимира Тихого о зоне отчуждения и "Донбасса" Сергея Лозницы, чехам покажут комедию "Герой моего времени" Тони Ноябревой. Еще в программе документальный фильм о художнике  Казимире Малевиче и "Астенический синдром" Киры Муратовой, который был запрещен в СССР но получил премию Специального жюри в Берлине.

Ранее сообщалось, что украинский фильм наградили в Европарламенте.

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Источник: afisha.bigmir.net
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