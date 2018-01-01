Актрисе Вупи Голдберг исполнилось 63 года

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Вупи Голдберг /Getty Images

В этот день, 13 ноября, знаменитая голливудская актриса, обладательница Оскара, Золотого Глобуса, Эмми, Грэмми, Тони, BAFTA, а также телеведущая и продюсер Вупи Голдберг отметила свою 63-ю годовщину.

Ее карьера актрисы началась после многих трудностей в жизни, связанных с безработицей и наркотиками. В 70-ых годах она стала играть в театре, а уже в 1985-ом дебютировала на большом экране в ленте Стивена Спилберга Цветы лиловых полей, где, кстати, сразу же сыграла главную героиню и была номинирована на Оскар.

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В дальнейшем ее драматические киноработы были разбавлены и комедийными ролями в различных развлекательных лентах. В 91-ом году прошлого столетия она была награждена Оскаром за участие в драме Привидение вместе с Деми Мур. Продолжив карьеру, она снялась во множестве кинокартин, а также озвучивала мультфильмы, вела собственное ток-шоу, играла в сериале Звездный путь, а сейчас ведет дневное шоу The View, которое транслируется в США. Конечно же, Голдберг не перестает сниматься в кино, однако ее появления там стали совсем небольшими.

Также стоит добавить, что Вупи является послом доброй воли Международного чрезвычайного детского фонда ООН.

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