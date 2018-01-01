Переключиться на мобильную версию

Мульт про Гринча собрал рекордную кассу в США

Анимационная картина Гринч попала на первое место в прокате США и стала третьей среди мультфильмов, собравших рекордную кассу.
Поделись

Гринча в мультфильме озвучил Бенедикт Камбербэтч
Гринча в мультфильме озвучил Бенедикт Камбербэтч
/Facebook.com
Американский рождественский мультфильм  "Гринч" за первый уикенд в американском прокате собрал более 66 млн долларов.

Данные появились на Box Office Mojo в понедельник, 12 ноября. Картина оказалась на первом месте по просмотрам в Америке.

Больше за первый уикенд проката собрали только "Суперсемейка", этого года выпуска - около 70 млн долларов и "Холодное сердце", 2013-го – около 67 млн.

Читай также: Появился трейлер новой части оскараносного мультика

Мульт "Гринч" сделан по сказке "Как Гринч украл Рождество" детского писателя Доктора Сьюза. Рассказывает об угрюмом зеленом герое, который живет отшельником в компании пса. Из-за обиды на людей, каждый год пытается напакостить в Рождество.

В мире прокат "Гринча" охватил 24 страны. Пока собрали 12,7 млн долларов.

Как ранее сообщалось, появился трейлер Покемон детектив Пикачу

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Гринч Рождественский фильм мультфильм прокат Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь