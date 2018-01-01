Мульт про Гринча собрал рекордную кассу в США
Анимационная картина Гринч попала на первое место в прокате США и стала третьей среди мультфильмов, собравших рекордную кассу.
Гринча в мультфильме озвучил Бенедикт Камбербэтч/Facebook.com
Данные появились на Box Office Mojo в понедельник, 12 ноября. Картина оказалась на первом месте по просмотрам в Америке.
Больше за первый уикенд проката собрали только "Суперсемейка", этого года выпуска - около 70 млн долларов и "Холодное сердце", 2013-го – около 67 млн.
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Мульт "Гринч" сделан по сказке "Как Гринч украл Рождество" детского писателя Доктора Сьюза. Рассказывает об угрюмом зеленом герое, который живет отшельником в компании пса. Из-за обиды на людей, каждый год пытается напакостить в Рождество.
В мире прокат "Гринча" охватил 24 страны. Пока собрали 12,7 млн долларов.
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