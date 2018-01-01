Появился трейлер Покемон детектив Пикачу

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Пикачу был одним из героев детского аниме-сериала Покемоны /flickr.com

В Сеть выложили первый трейлер полнометражного фильма Покемон детектив Пикачу, который выйдет в прокат в мае 2019-го. Режиссером картины стал Роб Леттерман, чья анимация "Подводная братва" в 2004-м номинировалась на Оскар.

Картину про Пикачу создают по популярному аниме-сериалу о фантастических зверьках "Покемоны". Пикачу - покемон -мышь.

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Относится к электрическому типу, то есть, может накапливать электроэнергию в щеках и использовать против врагов. Имя героя выдумали, соединив два японских звукоподражания: пика — это звук электроискры, а чу — писк мыши. В новой картине Пикачу становится детективом, помогает расследовать запутанные дела, связанные с покемонами.

В 2003-м персонаж Пикачу занял 8 место в списке самых доходных вымышленных героев по версии журнала Forbes. В тот год прибыль от персонажа мультфильма, игры и поп-культуры Пикачу составила 825 млн долларов.

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