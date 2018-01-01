ТОП-7 приемов в фильмах ужасов

Поделись







Фильм ужасов зародился в Америке в 1930-х. /depositphotos.com

В хоррорах режиссеры и сценаристы часто используют шаблонные приемы для достижения пугающего эффекта. Также из фильма в фильм кочуют странные поступки героев, которые в реальной жизни были бы нелогичными.

Беги, жертва, беги

Во многих ужастиках те, за кем гонятся преследователи на машине, убегают от злого парня прямо по дороге, не пытаясь спрятаться.

/depositphotos.com

Бесполезная техника

Техника, будь то автомобиль или мобильный телефон, выходит из строя в самый неподходящий момент. У мобилок часто пропадает сеть. Хотя звонок телефона часто используют и с противоположной целью. Он помогает убийце вычислить местоположение жертвы, которая так хорошо спряталась. Ноутбуки же невообразимым образом ломаются. В хорроре "1408" по книге Стивена Кинга, например, ноутбук взбунтовался из-за вторжения зла и стал отправлять странные видеосообщения.

/depositphotos.com

Один в поле

Если в неприятную ситуацию попадает группа героев, по законам хоррора, они стопроцентно разделятся. Благодаря такой тактике, зачастую, их убивают.

/depositphotos.com

Свет мой, зеркальце

Часто убийца появляется сзади за героем, именно когда тот стоит напротив зеркала. Часто зеркала используют как элемент чего-то потустороннего. В хорроре "Зеркала" - они обитель страшного демона.

/depositphotos.com

Читай также: Джереми Айронс сыграет главную роль в сериале Хранители от DC

Предупрежден – значит вооружен

Главный герой не верит вестникам беды. Во многих фильмах ужасов есть тот, кто своевременно предупреждает героя об опасности. Зачастую аргументы его не убеждают. Часто герой не может оставить страшное и ужасное место из-за личных обстоятельств.

/depositphotos.com

Под землю раньше времени

В фильмах с пугающими старыми домами – зло неизменно ищут в подвале. Притом герои ведут себя настолько нелогично, что ходят проверять нижние этажи в одиночку и без какой-либо защиты.

Подгорецкий замок, Подгорцы, Львовская область /depositphotos.com

Живучие девочки

Часто в фильмах ужасов в живых остается женщина. Ее образ эволюционирует от наивной и неопытной милахи – до матерой решательницы вопросов. А вот бегают в хоррорах девочки хуже мальчиков. Представительницы слабого пола чаще спотыкаются и падают, давая шанс преступнику себя догнать.

Как ранее сообщалось, про персонажа из Звездных Войн снимут еще один сериал.