За что критики ругают Фантастические твари 2

Второй фильм о приключениях писателя Ньюта Саламандера по книге британки Джоан Роулинг получил невысокий рейтинг европейских и американских кинокритиков.

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Одну из самых ожидаемых премьер ноября – Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда по книге Джоан Роулинг жестко раскритиковали европейские и американские обозреватели. Интернет-ресурс с их отзывами удостоил картину рейтинга 58 %. Из позитивных качеств критики отметили хорошие спецэффекты. Из плохого – перегруженный событиями сюжет.

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"Роулинг стала максималисткой, так загромоздила историю, что вы потратите слишком много времени, пытаясь разобраться, кто, что и почему сделал", - написала критик New York Times Манола Даргис.

Американец Джастинг Чанг подчеркнул, что картина настолько перенасыщена событиями, что умудрилась полностью лишить зрителя ощущения магии. А Уильям Бибиани из The Wrap отметил, что "Преступления Грин-де-Вальда" потянули бы на четырехсерийный мини-сериал. Однако, на его взгляд, фильм получился вполне смотрибельный.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - второй фильм о Ньюте Саламандере. Косвенно касается истории о волшебнике Гарри Поттере, написанной также Джоан Роулинг. В одной из частей Гарри Поттер читает книгу, написанную Саламандером 70 лет назад.

Вторая картина о Фантастических тварях выходит в мировой прокат 16 ноября.

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