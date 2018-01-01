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15 ноября в украинском прокате стартует фильм "Быть Астрид Линдгрен" об одной из самых любимых писательниц, подарившей миру потрясающих персонажей: обаятельного Карлсона, сумасбродную Пеппи Длинныйчулок, изобретательного Калле Блюмквиста и многих других. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2018 года, а в Украине фильм стартует допремьерными показами 14 ноября, в день рождения великой сказочницы.

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Астрид Линдгрен прожила долгую интересную жизнь, в которой было много радостных и печальных событий. Фильм охватит тот период биографии, когда она находилась в самом начале творческого пути. Религиозные родители всегда были против тяги дочери к литературе и хотели, чтобы Астрид не покидала ферму. Однако своенравная девочка смогла добиться своего, и в 18 лет устроилась в местную газету стажером по приглашению редактора, который вскоре влюбился в нее. Впоследствии, оставшись матерью-одиночкой, и не имея возможности обеспечить ребенка, ей пришлось расстаться с сыном, и найти свой путь к новой любви, свободе и творчеству. Позже Астрид забрала мальчика, но вина перед ним жгла ее сердце всю жизнь. С головой окунуться в литературное творчество ей удалось лишь в 1931 году, после того, как она вышла замуж за Нильса Стуре Линдгрена и стала домохозяйкой. Она сочиняла удивительные истории, которые рассказывала часто болеющей дочери. По сути, сказка о рыжеволосой озорнице Пеппи Длинныйчулок была просто сказкой для любимой дочери писательницы, которая и придумала смешное имя для главной героини. А сейчас трудно найти человека, который не читал увлекательные и добрые сказки Астрид Линдгрен, наполненные юмором, весельем, приключениями и глубоким смыслом.

История жизни, творчества и любви Астрид Линдгрен в кино с 15 ноября!

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