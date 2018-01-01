В Фантастических Тварях покажут молодую Макгонагалл

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Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда /Flickr

Грядущая лента Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда с каждым днем обрастает новыми теориями, слухами и неожиданными новостями. Так, совсем недавно стало известно, что в ленте нам покажут еще одного персонажа, который знаком всем зрителям - это Минерва Макгонагалл - знаменитый профессор из фильмов про Гарри Поттера.

Профессор Макгонагалл /Flickr

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Примечательно, что по истории персонажа она еще даже не родилась, ведь сюжет второй картины развивается в 1926 году, а, как указано в книгах Джоан Роулинг, Минерва родилась только в 1935. Пока неизвестно, насколько важной будет участие именно этого персонажа, но, вероятнее всего, экранного времени у нее не так уж и много. К слову, играть молодую Макгонагалл будет актриса Фиона Глэскотт.

Фиона Глэскотт /Flickr

Оценить этого и других персонажей можно будет в кино уже 14 ноября.

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