Актеру Итану Хоуку исполнилось 48 лет

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Итану Хоуку исполнилось 48 лет /Getty Images

В этот день, 6 ноября, популярный голливудский актер, обладатель множества кинопремий, сценарист и режиссер Итан Хоук отметил свою 48-ую годовщину.

Актерскую карьеру Итан начал еще в 14-летнем возрасте, однако первую большую роль он сыграл в ленте Общество мертвых поэтов, где главную роль исполнил Робин Уильямс. За этой картиной последовало множество других, например, в 2001 году Хоук номинировался на Оскар за роль второго плана в Тренировочном дне, а в 2005 за сценарий к ленте Перед закатом. Продолжая работу в киноиндустрии, Итан также занимался литературной деятельностью, а один из своих романов под названием Самый жаркий штат сам же и экранизировал.

Итан Хоук /Getty Images

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Актер продолжает сниматься в различных лентах, а за его плечами уже множество успешных проектов, среди которых Оружейный барон, Синистер, Патруль времени, Отрочество и Великолепная семерка. Уже весной 2019 года в прокат выйдет вестерн Малыш, где актер сыграл вместе с Крисом Праттом и Винсентом Д`Онофрио.

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