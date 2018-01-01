Актеру Дольфу Лундгрену исполнился 61 год

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Дольфу Лундгрену 61 год /Flickr

Сегодня, 3 ноября, всемирно известный голливудский актер, продюсер и режиссер Дольф Лундгрен отметил свою 61-ую годовщину.

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Свою карьеру Дольф начал с маленькой роли сотрудника КГБ в фильме о Джеймсе Бонде Вид на убийство. Уже после этого он смог обойти 5 тысяч кандидатов и получить роль Ивана Драго - советского боксера в фильме Рокки 4. Именно участие в этом знаменитом фильме дало ему широкую известность и огромный толчок к развитию. Следующие ленты с Дольфом оказались не такими успешными, однако, сыграв главную роль в фильме Каратель (основанном на комиксах Marvel), он снова вернулся в строй.

Дольф Лундгрен /Flickr

Закрепив за собой образ немногословного героя, который активно борется со своими врагами, он сыграл главных персонажей в фильмах Разборка в Маленьком Токио и Универсальный солдат. И хотя критики не были довольны его актерским мастерством, зрители зачастую отзывались положительно.

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В конце 90-ых годов его карьера пошла на спад, и он снимался в картинах, которые, по большому счету, не были успешными. Уже в 2009-ом Лундгрен сыграл во 2-ой и 3-ей части Универсального солдата, а также в трилогии фильмов Неудержимые, тем самым вернувшись к большому кино.

Совсем скоро на экраны выйдет фильм Аквамен, в котором актер сыграл царя Нерея, отца Меры (Эмбер Херд). Также 21 ноября 2018 года Дольф вернется на экраны в образе Ивана Драго в спортивной драме Крид 2.

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