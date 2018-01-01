Актеру Дэвиду Швиммеру исполнилось 52 года

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Дэвид Швиммер /Getty Images

В этот день, 2 октября, популярный американский актер, режиссер и звезда сериала Друзья Дэвид Швиммер отметил свою 52-ую годовщину.

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Со школьной скамьи Швиммер играл в спектакляъ и даже принимал участие в различных фестивалях. В самом начале своей звездной карьеры он начал сниматься для ТВ и режиссировать театральные постановки. Широкую известность Дэвид обрел благодаря роли романтичного ученого Росса в знаменитом ситкоме Друзья. Стоит отметить, что изначально актер отказывался от участия в проекте, однако позже все-таки присоединился к нему и был даже номинирован на премию Эмми.

Друзья /Flickr

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В дальнейшем Швиммер продолжил карьеру в кинематографе и снялся в нескольких лентах. Например, на его счету роли в фильмах Полный облом, Ничего, кроме правды, Раскаяние, а также в мультфильме Мадагаскар, где он озвучил жирафа Мэлмана.

Помимо актерской деятельности, Дэвид занимается и режиссурой. Так, он поставил фильм Беги, толстяк, беги с Саймоном Пэггом в главной роли, ленту Доверие, несколько проектов для ТВ, а также снял 10 серий сериала Друзья.

Ранее сообщалось о том, что звезду сериала Друзья обвинили в краже пива