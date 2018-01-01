Хью Грант сыграет коварного журналиста у Гая Ричи

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Хью Грант /Getty Images

Совсем недавно одними из главных актеров будущей ленты Toff Guys режиссера Гая Ричи стали Мэттью МакКонахи и Кейт Бекинсейл. Теперь актерский состав продолжает расти и новым его членом стал британец Хью Грант, который уже сотрудничал с постановщиком в ленте Агенты А.Н.К.Л.

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Грант перевоплотится в криминальной драме в коварного журналиста, который может испортить судьбу любому, а также способный проникнуть во все углы и создать слухи. Сама же картина поведает о гангстерах, наркобаронах и больших деньгах. По словам самого Ричи, Toff Guys будут похожи на его первые фильмы - Большой Куш и Карты, деньги, 2 ствола.

Весной 2019 года на экраны кинотеатров выйдет фильм Аладдин, над которым сейчас работает Гай Ричи, и уже после этого начнет работу над новой лентой.

Ранее сообщалось о том, что Мэттью МакКонахи снимется у Гая Ричи