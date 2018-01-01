Актеру Робу Шнайдеру исполнилось 45 лет

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Робу Шнайдеру исполнилось 45 лет /Getty Images

Сегодня, 31 октября, знаменитый голливудский актер Роб Шнайдер, который известен зрителям по своим комедийным ролям, отметил 45-ую годовщину.

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Карьера Шнайдера началась с шоу Субботним вечером в прямом эфире, где он играл в различных роликах вместе с Адамом Сэндлером, с которым давно дружит. Также в начале 90-ых годов актер получал небольшие роли в кино, а больше всего запомнилось, когда он играл коридорного в отеле в фильме Один Дома 2. Большую известность ему принесла главная роль в комедии Мужчина по вызову, после которой его карьера заметно взлетела, а также он стал часто появляться в лентах с тем же Сэндлером.

В 2005 году Роб получил Золотую Малину за худшую роль во второй части Мужчины по вызову. Однако, не смотря на войну с критиками, его карьера продолжилась, а уже в 2007 он дебютировал в качестве режиссера фильма Большой Стэн, где сам и сыграл главного персонажа. Шнайдер продолжает сниматься в кино, хоть уже и не так часто. Последний раз на данный момент он появился в фильме Сэнди Уикстер.

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