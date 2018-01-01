Украинскому актеру Алексею Горбунову исполнилось 57 лет

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Алексей Горбунов /instagram.com/oleksiy.gorbunov.official

Сегодня, 29 октября, знаменитому украинскому актеру театру и кино Алексею Горбунову исполнилось 57 лет.

Свою жизнь с театром Горбунов связал еще в конце 70-ых, однако тогда работал монтировщиком и подсобным в Театре имени Леси Украинки. Именно тогда он и встретил Аду Роговцеву, которая, в свою очередь, представила его своему мужу Константину Степанкову, на курсе которого он обучался в Киевском театральном институте. Окончил учебу Алексей в 1984 и сразу же снялся в ленте Груз без маскировки. Долгое время он был актером на киностудии Довженко, а позже снялся в ленте Графиня де Монсоро, после которой стал часто появляться в кино, в основном - российского производства.

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Актер активно выражал поддержку Евромайдану и в дальнейшем прекратил свое участие в российском кинематографе. Также с недавнего времени он является одним из участников молодежного юмористического YouTube-проекта OPTIMUS GANG.

Последний вышедший фильм с Алексеем Горбуновым - Правило боя, однако совсем скоро в украинский прокат выходит лента Дикое Поле, в которой актер сыграл главную роль.

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