Хоакину Фениксу исполнилось 44 года

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Хоакин Феникс /Getty Images

В этот день, 28 октября, всемирно известный голливудский актер, лауреат нескольких кинопремий, продюсер и музыкант Хоакин Феникс отметил свое 44-летие.

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Карьеру актера Феникс начал в далеком 1982 году, сыграв роль в телевизионной драме Семь невест для семи братьев. Там же снялся его старший брат Ривер. После этого он исполнял небольшие роли в ТВ-проектах, а чуть позже стал играть в большом кино. Первым его прорывом стал фильм За что стоит умереть (1995), в котором он снялся вместе с Николь Кидман и Кейси Аффлеком. После этого его карьера пошла вверх. Хоакин играл римского императора в ленте Гладиатор, участвовал в фильмах Ярды, Солдаты Буффало, Запретная дорога и многих других. В 2008 объявил об уходе из кино ради музыкальной деятельности, однако позже оказалось, что этот перформанс был частью фильма Кейси Аффлека под названием Я все еще здесь.

Актер является членом нескольких организаций по защите животных и даже снялся в документальной ленте Земляне, посвященной теме жестокого обращения к животным. В дальнейшем Хоакин играл во многих заметных картинах, среди которых Она, Иррациональный человек, Врожденный порок, Тебя никогда здесь не было. На сегодняшний день проходят съемки фильма о суперзлодее Джокере, в котором Феникс играет главную роль.

Ранее сообщалось о том, что новое видео со съемок Джокера утекло в Сеть