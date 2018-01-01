Поделись







В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера самого мощного кинодебюта нынешнего года – фильм Пола Дано «Дикая жизнь» с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях.

Первыми фильм увидели телеведущий Алексей Суханов, певица Анна Добрыднева, актер Богдан Юсипчук, телеведущий Слава Соломка, телеведущая Татьяна Гончарова, ведущая Даша Коломиец, телеведущая NewsOne Диана Панченко, актер Евгений Капорин, кинокритик Андрей Алферов, звезда сериала "Школа" Даниэла Трахтенберг, участник шоу "МастерШеф 8" Евгений Кирсанов, телеведущий Антон Равицкий, участница шоу "Від пацанки до панянки" Татьяна Комарова, актер Дмитрий Сова, актриса Ксюша Жданова, телеведущий Николай Матросов, дизайнер Марина Рыбалко, фронтмен группы Nravitsa Planet Ваня Марунич, ведущий Денис Жупник с женой актрисой Александрой Жупник, и другие. Гости премьеры провели вечер вместе с Stella Artois и просмотром экранизации романа лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда "Дикая жизнь".

"Дикая жизнь" Пола Дано вышла в украинский прокат 25 октября. Это Фильм рассказывает историю взросления подростка Джо, который наблюдает за разрушением брака своих родителей. Главные герои - семья Бринсонов, которая переехала в "штат сокровищ" в поисках лучшей жизни. Отец (Джейк Джилленхол) работает в гольф-клубе, распрощавшись с мечтой самому стать профессиональным гольфистом, а мать (Кэри Маллиган) сосредоточилась на домашних хлопотах. В один момент идиллия рушится и супруги отдаляются друг от друга, а все затаенные переживания и упреки достигают точки кипения. В итоге отец уезжает тушить пожары, а мать заводит интрижку. Но пока родители заняты собственными переживаниями, их сын Джо понимает, что его привычная жизнь исчезла.

Пол Дано — один из самых талантливых и амбициозных американских артистов. Он снимался у ведущих режиссеров мира — Ричарда Линклейтера и Пола Томаса Андерсона, Энга Ли и Спайка Джонза, Стива Маккуина, Паоло Соррентино и других. И сегодня его "Дикую жизнь" уже полюбили в Америке и Европе, а игру Кэри Маллиган и Джейка Джилленхола называют лучшей за всю их актерскую карьеру. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс", затем картину показали в Каннах, Торонто и ряде других престижных кинофестивалей. Уже этот факт говорит о том, что на фильм стоит смотреть.