Убийца в хоккейной маске вернется на экраны

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Джейсон Вурхиз /Flickr

Совсем недавно в прокат вышел ремейк культового фильма ужасов Хэллоуин, который на старте проката собрал 77 миллионов долларов, что является очень хорошим стартом для этого жанра. Благодаря такому успеху компания SpringHill Entertainment (которая принадлежит Леброну Джеймсу) и Vertigo собираются переснять хоррор Пятница, 13.

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Не так давно сценарист классической ленты Виктор Миллер получил назад права на нее, а это вполне может означать, что он и займется перезапуском. Также есть вероятность, что фильм про убийцу Джейсона может выйти от Warner Brothers.

Культовая лента Пятница, 13 вышла в 1980 году и рассказала про подростков, приехавших в закрытый лагерь возле озера. Там их одного за другим убивал маньяк в хоккейной маске, которого зовут Джейсон Вурхиз. Картина имеет несколько продолжений, а в 2009 году ее пересняли, однако ремейк не был успешным в прокате, а зрители и критики восприняли его негативно.

Детальная информация о новой Пятнице, 13 пока отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер нового фильма ужасов по Стивену Кингу