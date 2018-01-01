"Дикая жизнь" Пола Дано выходит в киноПресс-релиз

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В украинский прокат выходит один из самых мощных кинодебютов нынешнего года – фильм Пола Дано "Дикая жизнь" с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган в главных ролях. Это экранизация одноименного романа лауреата Пулитцеровской премии Ричарда Форда. Сценарий к фильму написал сам Дано совместно со своей девушкой Зои Казан.

Фильм рассказывает историю взросления подростка Джо, который наблюдает за разрушением брака своих родителей. Главные герои - семья Бринсонов, которая переехала в "штат сокровищ" в поисках лучшей жизни. Отец (Джейк Джилленхол) работает в гольф-клубе, распрощавшись с мечтой самому стать профессиональным гольфистом, а мать (Кэри Маллиган) сосредоточилась на домашних хлопотах. В один момент идиллия рушится и супруги отдаляются друг от друга, а все затаенные переживания и упреки достигают точки кипения. В итоге отец уезжает тушить пожары, а мать заводит интрижку. Но пока родители заняты собственными переживаниями, их сын Джо понимает, что его привычная жизнь исчезла.

Пол Дано — один из самых талантливых и амбициозных американских артистов. Он снимался у ведущих режиссеров мира — Ричарда Линклейтера и Пола Томаса Андерсона, Энга Ли и Спайка Джонза, Стива Маккуина, Паоло Соррентино и других. И сегодня его "Дикую жизнь" уже полюбили в Америке и Европе, а игру Кэри Маллиган и Джейка Джилленхола называют лучшей за всю их актерскую карьеру. Мировая премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс", затем картину показали в Каннах, Торонто и ряде других престижных кинофестивалей. Уже этот факт говорит о том, что на фильм стоит смотреть.