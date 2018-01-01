Кэрри Фишер: По ту сторону Звездных Войн

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Кем была Кэрри Фишер /Flickr

Сегодня, 21 октября, знаменитой киноактрисе и писательнице Кэрри Фишер, которая стала широко известно благодаря исполнению роли Принцессы Леи, или же Леи Органы-Соло, во вселенной Звездных Войн могло исполниться 62 года.

В качестве актрисы Кэрри дебютировала в бродвейском мюзикле Ирэн, где сыграла вместе со своей матерью - Дебби Рейнольдс. Роль Принцессы Леи в фильме Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда стала вторым ее появлением в кино. Однако Фишер была не обычной диснеевской принцессой, ведь, как минимум, была создана за пределами знаменитой киностудии.

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Актриса много лет скрывала тайну о романе с Харрисоном Фордом и только в своей книге Дневники Принцессы она раскрыла правду о том, как была влюблена в него и как завязывались их отношения. Однако по окончанию съемок между исполнителями звездных ролей все было окончено.

Главные герои Звездных войн /Flickr

Также Кэрри Фишер по приходу в кинематограф довольно быстро пристрастилась к различным наркотикам, среди которых также были и тяжелые. Как она сама сообщала, различные вещества помогали ей справиться с болезнью - биполярным расстройством личности. Актриса также употребляла кокаин во время съемок Звездных Войн, когда проводила время на съемочной площадке вместе с участниками группы The Rolling Stones. Стоит отметить, что существует даже сорт марихуаны, названный в ее честь - Принцесса Лея.

Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Кэрри Фишер /Getty Images

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Также Кэрри в 1987 году выпустила роман Открытки с края бездны, который является наполовину автобиографичным. В начале 90-ых годов его даже экранизировали, а главную роль сыграла Мерил Стрип. После этого Фишер участвовала в написании сценариев ко многим фильмам, включая Крик 3, Мистер и Миссис Смит, Капитан Крюк и другие, а также занималась правкой сценариев к Звездным Войнам (Скрытая Угроза, Атака клонов и Месть Ситхов).

Актриса скончалась 27 декабря 2016 года. Ей было 60 лет. Спустя полгода было объявлено о том, что в ее крови были найдены следы нескольких наркотиков: кокаин, геромн и МДМА. Ее мать, Дебби Рейнольдс, ушла из жизни ровно через день, во время планирования похорон дочери.

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