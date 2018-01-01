Режиссеру фильмов На Игле и Миллионер из Трущоб исполнилось 62 года

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Дэнни Бойлу исполнилось 62 года /Flickr

Сегодня, 20 октября, знаменитому британскому режиссеру Дэнни Бойлу исполнилось 62 года.

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В самом начале карьеры Дэнни работал в театре и даже был повышен до заместителя его директора. В 80-ых годах прошлого столетия он начал работу на телевидении и снял несколько эпизодов британского телесериала. Уже в 1994-ом году дебютировал в большом кино с лентой Неглубокая могила, которая стала успешной и была тепло принята критиками. Однако широкую известность как режиссер Бойл получил после фильма На Игле, который вышел в 96-ом.

Дэнни Бойл /Getty Images

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Когда Леонардо ДиКаприо находился на вершине славы, режиссер снял с ним картину Пляж, которую очень ожидали, но вопреки этому она оказалась провальной. Несмотря на отсутствие успеха в последней работе, дальнейшие проекты Дэнни были, в основном, с положительным эффектом - 28 дней спустя, Стив Джобс, 127 часов, Миллионер из трущоб и На Игле 2.

Стоит отметить, что в 2011-ом году Бойл выступил режиссером в театре со спектаклем Франкенштейн. Главную роль в нем исполнил Бенедикт Камбербэтч. Также в 2012-ом режиссер занялся постановкой открытия летних Олимпийских игр, которые прошли в Лондоне.

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