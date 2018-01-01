Актеру, сыгравшему Альбуса Дамблдора, исполнилось 78 лет

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Майклу Гэмбону, сыгравшему Дамблдора, исполнилось 78 лет /Flickr

Сегодня, 19 октября, известному британскому актеру сэру Майклу Гэмбону исполнилось 78 лет.

Его карьера актера началась после того, как он начал играть в Британском Национальном Театре под руководством Лоренса Оливье. В кино он начал сниматься еще в 1965 году, однако не пользовался популярностью вплоть до 1980-го года, когда сыграл в театральной постановке Жизнь Галилея. Тогда он стал работать в Королевском театре, где исполнял роли Отелло, Короля Лира и Марка Антония.

Сэр Майкл Кейн и сэр Майкл Кэмбон /Getty Images

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Не смотря на многочисленные роли и появления в таких больших лентах, как Сонная Лощина с Джонни Деппом, или же Путь к войне на HBO, всемирную известность Гэмбон получил в только в 2003 году благодаря роли Альбуса Дамблодора в серии фильмов Гарри Поттер. Он присоединился только с третьего фильма, потому что прежнего директора Хогвартса играл актер Ричард Харрис, скончавшийся в 2002 году.

Майкл Гэмбон /Getty Images

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Также сэр Майкл Гэмбон сыграл во множестве других картин, включая Небесный капитан и Мир будущего, Книга Илая, Король говорит, Приключения Паддингтона и Kingsman: Золотое кольцо. В данный момент он задействован в ленте под названием Джуди, сюжетные детали которой пока не раскрыты.

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