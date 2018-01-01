Angry Birds 2: Когда выйдет вторая часть

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Злые Птички 2 /Flickr

Второй мультфильм о злых птичках от компании Sony должен был выйти в мировой прокат в сентябре 2019-го года, однако теперь его дата съехала на более ранний срок, благодаря чему он станет представителем летнего сезона.

Эта анимационная лента основана на серии игр Angry Birds, которые в одно время были крайне популярными среди владельцев смартфонов. Первая часть рассказала об острове птичек, на котором живет Рэд. Он не может справиться с гневом и оказывается в изгнании. Однажды к ним прибывают свиньи, но Рэд начинает подозревать, что они не очень доброжелательны.

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Мультфильм Angry Birds в кино собрал за весь мировой прокат 352 миллиона долларов при бюджете в 73 миллиона. Зрителями и критиками он был встречен довольно неоднозначно, а оценки в целом оказались невысокими - на Rotten Tomatoes 44% со средним баллом 4.9 из 10.

Анимационная лента Angry Birds 2 выйдет в мировой прокат 16 августа 2019 года, тогда как премьера в Украине заявлена на 19 сентября и пока неизвестно, перенесут ли ее на более ранний срок.

Ранее сообщалось о том, что Том и Джерри станут фильмом с живыми актерами