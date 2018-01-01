Переключиться на мобильную версию

Меч в камне: Вышел трейлер фильма о маленьком короле Артуре

Приключенческая лента Рожденный стать королем выйдет в прокат 14 марта 2019 года
Поделись

Рожден стать королем
Рожден стать королем
/Скриншот из YouTube

На YouTube вышел официальный трейлер грядущего приключенческой кинокартины Рожденный стать королем, которая поведает историю о мальчике по имени Алекс, однако его точно можно назвать совсем молодым королем Артуром, ведь он нашел и достал легендарный меч.

Читай также: Восточные сказки: Вышел трейлер Аладдина от Гая Ричи

Действия фильма развернутся в наше время и расскажут о 12-летнем герое, который нашел Экскалибур. Его новая задача - собрать рыцарей, после чего вместе с Мерлином (его играет Патрик Стюарт) сразить злую колдунью по имени Моргана (Ребекка Фергюсон).

Фильм о новом и современном Артуре выйдет в кинотеатрах 14 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что фильм Флэш перенесли на 2021 год

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Рожденный стать королем Король Артур Меч в камне Экскалибур трейлер Патрик Стюарт Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь