Меч в камне: Вышел трейлер фильма о маленьком короле Артуре

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Рожден стать королем /Скриншот из YouTube

На YouTube вышел официальный трейлер грядущего приключенческой кинокартины Рожденный стать королем, которая поведает историю о мальчике по имени Алекс, однако его точно можно назвать совсем молодым королем Артуром, ведь он нашел и достал легендарный меч.

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Действия фильма развернутся в наше время и расскажут о 12-летнем герое, который нашел Экскалибур. Его новая задача - собрать рыцарей, после чего вместе с Мерлином (его играет Патрик Стюарт) сразить злую колдунью по имени Моргана (Ребекка Фергюсон).

Фильм о новом и современном Артуре выйдет в кинотеатрах 14 марта 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что фильм Флэш перенесли на 2021 год