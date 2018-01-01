Люк Скайуокер станет рыцарем-тамплиером

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Марк Хэмилл на премьере Звездных Войн /Getty Images

Несомненно, главная роль в карьере актера Марка Хэмилла - это Люк Скайуокер, рыцарь-джедай во вселенной Звездных Войн, да и один из главных персонажей саги. Некоторые фанаты говорят, что остальные работы Марка не сильно удавались, но теперь пришло время ему сыграть еще одного рыцаря.

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Конечно, в роли джедая он еще появится (надеемся, что еще не раз), но теперь актер перевоплотится в рыцаря-тамплиера Таулуса, который вернулся с заключения, в которые попал после сражений в крестовых походах. Это будет во втором сезоне сериала Падение Ордена, который выходит на канале History.

В сериале сюжет построен вокруг святого Грааля, который является одной из важнейших реликвий Христианства, пропавшей после падения города Акра. Чтобы орден не уничтожили, один из рыцарей отправляется на поиски реликвии.

Когда выйдет второй сезон Падения Ордена пока неизвестно. В данный момент Марк Хэмилл снимается в девятом эпизоде саги Звездные Войны.

Ранее сообщалось о том, что Disney выделит 100 миллионов долларов на сериал Звездные Войны