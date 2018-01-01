Про Скрябина покажут фильм в честь 50-летия

В пятницу украинскому музыканту могло бы исполниться 50 лет и в честь юбилея про него покажут документальный фильм

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Кузьма Скрябин /Flickr

Уже в эту пятницу, 17 августа, в 10:30 на телеканале Украина представят документальный фильм про музыканта Андрея Кузьменко, который был лидером группы Скрябин. В пятницу ему могло исполниться 50 лет. Данный проект носит название Кузьма.Недосказанное и его созданием занималось Радио Свобода.

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В картине покажут места, в которых бывал певец, и в которых формировалась его личность. Также поведают о его увлечениях, творческих планах, мечтах и идеях, которые музыкант не успел реализовать.

Участники фильма рассказали о том, что Кузьма не распространялся о своих поступках и просил остальных не рассказывать всем. Также о том, что научил многих относится к жизни с позитивом, а людей любить. А за его юмором всегда было много важного.

В картине приняли участие коллеги по сцене и друзья Кузьменко - Ирина Билык, Руслана Лыжичко, Александр Пономарев, а также интервью для ленты дали его родители и жена.

Музыкант Кузьма Скрябин погиб в результате ДТП 2 февраля 2015 года.

Ранее сообщалось о том, что во Львове состоится большой стадионный концерт к 50-летию Кузьмы Скрябина