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Бодя и Мирек - главный герои фильма /Кадр из трейлера Благородные бродяги

Госкино показало второй трейлер фильма Благородные бродяги. Комедийный боевик будет наполнен музыкой, шутками и острым сюжетом.

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В центре фильма львовские батяры Бодя и Мирек. Они всегда попадают в разные авантюры, чтобы скрасить свою жизнь. Неожиданно герои становятся опекунами девочки, а она уже и так довольно взрослая, и на них возлагается большая ответственность, а история развиваться динамичнее, ведь ее хотят поймать нацисты и спецслужбы. Действия картины развиваются во Львове 1938-39 годов.

В ленте играют Юрий Хвостенко, Иван Шаран, Ирина Гришак и другие. Режиссерское кресло занял Александр Березань.

В прокате фильм появится с 27 сентября.

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