История становления короля преступного мира Готэма может быть откровеннее, чем ожидалось

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Джокер - король преступного мира в Готэме /Flickr

Подготовка к съемкам фильма об одном из самых известных злодеев из комиксов идет полным ходом. К фильму присоединяются актеры, сценарий написан, даты озвучены.

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Недавно стали известно, что Джокер может получить рейтинг R, то есть 18+. В фильме будут сцены с обнаженными людьми, а также не исключено, что картина будет полна сцен с насилием и нецензурной лексикой. Конечно, боссы студии Warner еще могут поменять свое решение и снизить рейтинг для более широкого охвата аудитории, однако опыт показывает, что взрослый рейтинг тоже окупается, причем очень даже неплохо. Например, фильм Логан заработал 620 млн при бюджете в 97, а обе части Дэдпула 783 и 733 млн долларов соответственно.

Действие картины, в которой будет показана история Джокера, будет разворачиваться в 1980 годах. По слухам, главного героя будут звать Артур Флек, и он приедет в Готэм ухаживать за больной матерью.

Главную роль роль сыграет Хоакин Феникс, а также недавно к актерскому составу фильма присоединились Роберт Де Ниро, Зази Битц и Марк Мэрон.

Режиссерское кресло занял Тодд Филипс, снимавший трилогию Мальчишник в Вегасе и Парни со стволами.

Фильм выйдет в прокат 4 октября 2019 года.

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