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Гай Пирс на красной дорожке /Getty Images

В скором времени начнутся съемки фильма Бладшот, или как его заявили - Кровавый выстрел. Весь актерский состав окончательно не огласили, но замены уже происходят. Так, например, актер Майкл Шин выбыл из проекта из-за нехватки времени, а на замену ему пришел Гай Пирс.

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Кого актер будет играть в фильме, пока неизвестно, однако, опыт в блокбастерах у него имеется. Например, Пирс играл в фильме Железный человек 3.

По сюжету, раненного военного реанимируют и отправляют служить правительству. Для этого из него делают высококачественного убийцу, стерев память и запустив в его организм микрокомпьютеры. Благодаря им он регенерирует и может контролировать разные электро-устройства. Плюс ко всему этому он владеет практически всеми видами оружия. Но однажды солдат может выйти из строя и понять, на кого же он все-таки работает. Его имя - Бладшот.

Бладшот на страницах комиксов /Фрагмент обложки комикса

Главную роль в кинокомиксе сыграет Вин Дизель. Также в картине примут участие Тоби Кеббел, Эйса Гонсалес и Сэм Хьюэн.

Съемки на стадии подготовки, а дата выхода неизвестна.

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