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Джеймс Ганн с енотом /Getty Images

История с режиссером фильма Стражи Галактики сейчас у всех на слуху. Актеры его поддерживают, пишут письма, зрители составляют петиции, а активисты ругают. Теперь же стало известно, что может ожидать Джеймса Ганна в будущем.

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В данный момент решается вопрос об увольнении Ганна. Юристы трудятся, изучают все подробности и выдвигают разные условия. Если бы третья часть саги Стражи Галактики была запущена в производство или до начала съемочного процесса осталось два месяца, Ганну бы заплатили весь обещанный гонорар, и он покинул бы свой пост. Однако ни того, ни другого не произошло.

Все же судьбоносные твиты были написаны еще до контракта с Disney, так что Ганн условий не нарушал. Теперь компания должна будет ему заплатить от семи до десяти миллионов долларов. Также третья часть Стражей должна сниматься по его сценарию, поэтому отделаться вышеуказанной суммой студии вряд ли удастся.

Джеймс Ганн и актерский состав фильма Стражи Галактики на мировой премьере /Getty Images

После окончательного ухода режиссер может сразу же браться за любой новый проект. Большинство голливудских студий уже предлагают Джеймсу работу. Среди таких - Warner Brothers, которые продолжают работать над расширенной киновселенной DC. Многие фанаты ждут того, что Ганн примкнет именно сюда, потому что тогда у студии Warner появятся новые надежды на вселенную.

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