Карточный домик достроен: дата финального сезона
Один из самых качественных проектов на Netflix, сериал Карточный Домик, наконец-то обзавелся датой премьеры нового сезона. Об этом сообщили в социальных сетях стриминг-сервиса, а также поделились промо-материалами.
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После скандалов с актером Кевином Спейси, который играл главную роль, он выбыл из сериала. Последнее время для него было не самое лучшее - для многих студий (включая Netflix), фестивалей и кинопремий он стал персоной нон-грата, а из прошлогоднего фильма Все деньги мира его вовсе вырезали. Там его заменил Кристофер Пламмер и получил за эту роль номинацию на кинопремию Оскар.
Спейси играл уже бывшего президента Фрэнка Андервуда, а в новом сезоне главным лицом сериала стала Клэр Андервуд, жена героя, роль которой исполнила Робин Райт.
#HouseOfCards. The Final Season. November 2. 🇺🇸 pic.twitter.com/vCAnpGs5hS— See What's Next (@seewhatsnext) 7 серпня 2018 р.
Также несколькими днями ранее появились промо нового сезона, на которых изображен Кремль в крови.
Дата выхода финальго шестого сезона шоу - 2 ноября.
Ранее сообщалось о том, что Netflix останется без фильмов от Disney