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Кадр из Мстители: Война бесконечности - один из главных претендентов /Flickr

Американская киноакадемия существует с 1927 года, а премию Оскар вручать начали в 1929 (хотя окончательное название появилось только через 10 лет, в 1939). Первая церемония прошла в отеле Hollywood Roosevelt.

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За 90 лет существования номинации на премию добавлялись и убирались. В 2019 году появится еще одна - Лучший популярный фильм. Многие давно говорили о том, что киноакадемии пора вручать награды блокбастерам (номинации за технические достижения не в счет) за их заслуги. Бесспорно, блокбастеры - неотъемлемые гиганты современного кинематографа.

Звездные войны - блокбастер с мировым именем /Flickr

Пока не говорилось о том, как будут отбирать фильмы. Джон Бэйли (президент киноакадемии) в своей речи отмечал то, что Оскар должен быть современным, чтобы сохранять свой статус. Известно, что рейтинги трансляции церемонии падают и это нужно срочно исправлять. Например, следующая церемония будет длиться значительно меньше, ведь в прямом эфире решили вручать меньшее количество статуэток.

Первому игроку приготовиться - один из главных блокбастеров 2018 года /Flickr

Уже 22 января мы сможем решить, за какой фильм болеть, а 24 февраля узнаем, какая картина стала первым победителем новой номинации.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, какие фильмы могут попасть на Оскар 2019