Актеру провели срочную операцию на желудке и сейчас он в порядке

Поделись







Мэттью Перри на ужине в Белом Доме /depositphotos

Звезда сериала Друзья, а также фильмов Девять Ярдов, Папе снова 17 и Танго втроем перенес операцию. Как стало известно, у актера обнаружили проблемы в прямой кишке и немедленно госпитализировали. Без хирургического ножа не обошлось - Мэттью провели операцию на желудочно-кишечном тракте.

Читай также: Лучшие Друзья: ТОП-5 классических ситкомов на каждый день

В данный момент Перри в одной из больниц Лос-Анджелеса, а операция прошла успешно. Сейчас он на реабилитации и через своего представителя передает благодарность всем фанатам, которые за него беспокоились.

Известно, что ранее у Мэттью были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2001 году он прошел курс лечения, чтобы побороть желание выпивать и употреблять наркотики.

В данный момент актер не задействован ни в одном проекте.

Ранее сообщалось о том, что названы лучшие телесериалы последних 15 лет