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Эдди Рэдмэйн и Джессика Честейн на церемонии вручения Золотого Глобуса /Getty Images

Компания режиссера Даррена Аронофски, которая носит название Protozoa и Lionsgate разрабатывают фильм о Чарльзе Каллене, Ангеле Смерти.

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Каллен - это реальный персонаж, который работал в больнице Нью-Джерси целых 16 лет. Он был примерным семьянином, добрым и отзывчивым человеком. Однако, помимо всех этих качеств, присутствует один факт, который их развеивает - за время работы он хладнокровно убил почти 300 человек. Чарльза арестовали при помощи медсестры, которая с ним была знакома.

За основу взят роман, детально описывающий психологию Чарльза Каллена как преступника, под названием Добрый медбрат: Правдивая история медицины, безумия и убийства. Написать сценарий доверили Кристи Уилсон-Кернс.

Лента будет носить название Добрый медбрат. Главные роли в фильме сыграют лаурет премии Оскар Эдди Редмэйн (Каллен) и Джессика Честейн (медсестра). Постановщиком фильма станет датский режиссер Тобиас Линдхольм, для которого это будет дебют в англоязычном кино.

О статусе производства информации нет.

Ранее сообщалось о том, что Джессика Честейн снимется в шпионском триллере